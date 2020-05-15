"Гуф" анонсировал 8 концеров в Украине. СБУ говорит: "Только во сне"

СБУ напомнила российскому рэперу "Гуфу" о том, что ему до 2021 года запрещен въезд в Украину. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Недавно на своей странице в Instagram гражданин РФ Алексей Долматов, он же рэпер "Гуф", анонсировал гастрольный тур по городам Украины. СБУ сообщает: Долматову запрещен въезд в Украину из-за выступлений в Крыму до 1 марта 2021 года. Как минимум", – пишут в СБУ.

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"Поэтому посетить Украину он смотреть только во сне", – добавили в Службе безопасности.

Вчера "Гуф" в Instagam запостил видео, в котором зачитал рэп: "Як настрой хлопчики й дивчины? В общем-то мы снова летим на Украину. Не хочу загадывать, но уверен, будет сильно... Короче, Украина, 8 городов – 8 концертов".

Также Долматов анонсировал открытие после карантина своего магазина в Киеве. Сейчас магазин работает онлайн, но как только ограничительные меры снимут, все желающие смогут "познакомиться с брендом, померить вещи и быть на стиле".

Как ранее сообщал Фокус:

Зимой российский политический и государственный деятель Ирина Хакамада планировала приехать в Украину на бизнес-форум DreamBIG Forum, но в итоге организаторы отменили ее выступление.

Хотя позже СБУ заявила, что не запрещала въезд в Украину Хакамаде и шведскому артисту Албану Узоме Нвапу (Dr. Alban), который выступил на концерте "95 квартала".