Статистика коронавируса в Украине на 17 мая: 433 новых случая инфицирования
По состоянию на 17 мая, в Украине за минувшие сутки было зафиксировано 433 новых случая инфицирования, 17 человек умерли. Еще 210 пациентов выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья.
Всего в стране с начала пандемии подтвердили 18 291 случай коронавируса. В общем 5 116 пациентов уже выздоровели и 514 – умерли от осложнений.
В общем наибольшее количество инфицированных было зафиксировано в Черновицкой области (2694) и Киеве (2280).
За минувшие сутки больше всего случаев коронавируса выросло в Киеве – 59, в Киевской области – 54, Львовской – 50 и Черновицкой областях – 47. Новых инфицированных не выявили в Херсонской и Луганской областях.
Ситуация с коронавирусом в регионах:
- Винницкая обл. - 715 (385 выздоровели)
- Волынская обл. - 615 (150 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 837 (95 выздоровели)
- Донецкая обл. - 130 (35 выздоровели)
- Житомирская обл. - 546 (140 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 885 (166 выздоровели)
- Запорожская обл. - 378 (181 выздоровел)
- Ивано-Франковская обл. - 1210 (513 выздоровели)
- г. Киев - 2280 (224 выздоровели)
- Киевская обл. - 1197 (208 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 443 (319 выздоровели)
- Луганская обл. - 42 (22 выздоровели)
- Львовская обл. - 1019 (197 выздоровели)
- Николаевская обл. - 238 (82 выздоровели)
- Одесская обл. - 746 (59 выздоровели)
- Полтавская обл. - 264 (184 выздоровели)
- Ровенская обл. - 1126 (347 выздоровели)
- Сумская обл. - 162 (89 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 1078 (578 выздоровели)
- Харьковская обл. - 786 (119 выздоровели)
- Херсонская обл. - 167 (117 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 253 (65 выздоровели)
- Черкасская обл. - 372 (206 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 2694 (608 выздоровели)
- Черниговская обл. -108 (27 выздоровели).
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро 16 мая в Украине выявили 528 новых случаев коронавирусной болезни. Таким образом, прирост новых случаев заражения увеличился: накануне было 483, за день до того – 422 новых случая.
- По состоянию на 17 мая, за минувшие сутки в мире число случаев коронавируса выросло на 95 тыс., так общее количество достигло 4 млн 717 тыс.