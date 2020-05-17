Статистика коронавируса в Украине на 17 мая: 433 новых случая инфицирования

По состоянию на 17 мая, в Украине за минувшие сутки было зафиксировано 433 новых случая инфицирования, 17 человек умерли. Еще 210 пациентов выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья.

Всего в стране с начала пандемии подтвердили 18 291 случай коронавируса. В общем 5 116 пациентов уже выздоровели и 514 – умерли от осложнений.

В общем наибольшее количество инфицированных было зафиксировано в Черновицкой области (2694) и Киеве (2280).

За минувшие сутки больше всего случаев коронавируса выросло в Киеве – 59, в Киевской области – 54, Львовской – 50 и Черновицкой областях – 47. Новых инфицированных не выявили в Херсонской и Луганской областях.

Ситуация с коронавирусом в регионах:

Винницкая обл. - 715 (385 выздоровели)

Волынская обл. - 615 (150 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 837 (95 выздоровели)

Донецкая обл. - 130 (35 выздоровели)

Житомирская обл. - 546 (140 выздоровели)

Закарпатская обл. - 885 (166 выздоровели)

Запорожская обл. - 378 (181 выздоровел)

Ивано-Франковская обл. - 1210 (513 выздоровели)

г. Киев - 2280 (224 выздоровели)

Киевская обл. - 1197 (208 выздоровели)

Кировоградская обл. - 443 (319 выздоровели)

Луганская обл. - 42 (22 выздоровели)

Львовская обл. - 1019 (197 выздоровели)

Николаевская обл. - 238 (82 выздоровели)

Одесская обл. - 746 (59 выздоровели)

Полтавская обл. - 264 (184 выздоровели)

Ровенская обл. - 1126 (347 выздоровели)

Сумская обл. - 162 (89 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1078 (578 выздоровели)

Харьковская обл. - 786 (119 выздоровели)

Херсонская обл. - 167 (117 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 253 (65 выздоровели)

Черкасская обл. - 372 (206 выздоровели)

Черновицкая обл. - 2694 (608 выздоровели)

Черниговская обл. -108 (27 выздоровели).

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