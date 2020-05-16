Статистика коронавируса в Украине на 16 мая: 528 новых случаев
2020-05-16 09:59:00
Всего в Украине зарегистрировано 17 858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
По состоянию на утро 16 мая в Украине выявили 528 новых случаев коронавирусной болезни. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Таким образом, прирост новых случаев заражения увеличился: накануне было 483, за день до того – 422 новых случая.
Всего в Украине зарегистрировано 17 858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 497 летальных (+21 за сутки), 4906 пациентов выздоровели (+433 за сутки).
Статистика коронавируса по регионам:
– Винницкая область – 700 случаев;
– Волынская область – 599 случаев;
– Днепропетровская область – 806 случаев;
– Донецкая область – 121 случай;
– Житомирская область – 540 случаев;
– Закарпатская область – 858 случаев;
– Запорожская область – 365 случаев;
– Ивано-Франковская область – 1200 случаев;
– Кировоградская область – 441 случай;
– город Киев – 2221 случай;
– Киевская область – 1143 случая;
– Львовская область – 969 случаев;
– Луганская область – 42 случая;
– Николаевская область – 236 случаев;
– Одесская область – 734 случая;
– Полтавская область – 263 случая;
– Ровенская область – 1104 случая;
– Сумская область –161 случай;
– Тернопольская область – 1065 случаев;
– Харьковская область – 773 случая;
– Херсонская область – 167 случаев;
– Хмельницкая область – 235 случаев;
– Черновицкая область – 2647 случаев;
– Черкасская область – 363 случая;
– Черниговская область – 105 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 мая 2020 года в Центр поступило 1196 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 45038 сообщений о подозрении на COVID-19.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на 15 мая в Украине было 17330 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 476 летальных, 4473 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 483 новых случая.
- По состоянию на утро 16 мая в мире коронавирус был подтвержден у 4 542 910 человек, за сутки количество зараженных увеличилось на 99 117.