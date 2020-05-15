Статистика коронавируса в Украине на 15 мая: 483 новых случая

Поступило 1252 сообщения о подозрении на COVID-19

По данным МОЗ, по состоянию на 9:00 15 мая в Украине 17330 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 476 летальных (20 за последние сутки), 4473 пациента выздоровели (330 за последние сутки). За сутки зафиксировано 483 новых случая.

На амбулаторном лечении находятся 11 842 пациентов, из них 1004 ребенка и 2797 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5488 человек, из них 216 детей и 623 медика. В подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 225 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.

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В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 476 человек, из них 24 медработники. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

4473 пациента уже выздоровели, в частности 1163 медработника, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.

Статистика коронавируса по регионам:

Винницкая область - 674 случая;

Волынская - 582;

Днепропетровская - 791;

Донецкая - 121;

Житомирская - 538;

Закарпатская - 816;

Запорожская - 356;

Ивано-Франковская - 1188;

Кировоградская - 437;

Киев - 2068;

Киевская - 1094;

Львовская - 942;

Луганская - 42;

Николаевская - 228;

Одесская - 712;

Полтавская - 257;

Ровенская - 1074;

Сумская - 158;

Тернопольская - 1060;

Харьковская - 757;

Херсонская - 167;

Хмельницкая - 222;

Черновицкая - 2600;

Черкасская - 350;

Черниговская - 96.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 мая в Центр поступило 1252 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 43842 сообщения.

Напомним, в Кривом Роге главврач больницы №4 выписала домой 15 пациентов с COVID-19. Двое из них умерли. Сейчас в больнице работает комиссия, которая изучает действия ее руководства и даст им оценку.

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