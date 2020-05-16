Статистика коронавируса в мире на 16 мая: число жертв превысило 307 тысяч человек

Больше всего инфицированных в США и России

По состоянию на утро 16 мая в мире коронавирус был подтвержден у 4 542 910 человек, за сутки количество зараженных увеличилось на 99 117.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса Университета Джона Хопкинса.

Лидером по количеству больных остаются США – 1 443 188. В пятерке с быстрым распространением болезни также Россия – 262 843, Великобритания – 238 004, Испания – 230 183, Италия – 223 885, Бразилия – 220 291.

Излечились более 1,637 миллиона человек. Больше всего вылеченных в США – 250 747, Германии – 151 597 и Испании – 144 783. Жертвами COVID-19 стало 307 696 человек.

В материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы восемь новых случаев активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний и 13 бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР.

Из восьми активных случаев шесть ввезены из-за границы (пять – в Шанхае, один – в провинции Хайнань), два внутренних выявлены в провинции Цзилинь.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

Как ранее сообщал Фокус: