Статистика коронавируса в мире на 16 мая: число жертв превысило 307 тысяч человек
2020-05-16 09:32:00
Больше всего инфицированных в США и России
По состоянию на утро 16 мая в мире коронавирус был подтвержден у 4 542 910 человек, за сутки количество зараженных увеличилось на 99 117.
Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса Университета Джона Хопкинса.
Лидером по количеству больных остаются США – 1 443 188. В пятерке с быстрым распространением болезни также Россия – 262 843, Великобритания – 238 004, Испания – 230 183, Италия – 223 885, Бразилия – 220 291.
Излечились более 1,637 миллиона человек. Больше всего вылеченных в США – 250 747, Германии – 151 597 и Испании – 144 783. Жертвами COVID-19 стало 307 696 человек.
В материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы восемь новых случаев активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний и 13 бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР.
Из восьми активных случаев шесть ввезены из-за границы (пять – в Шанхае, один – в провинции Хайнань), два внутренних выявлены в провинции Цзилинь.
За сутки в стране не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.
Как ранее сообщал Фокус:
- За минувшие сутки в мире были зафиксированы 96 334 новых случаев заболевания.
- По состоянию на 15 мая в Украине 17330 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 476 летальных (20 за последние сутки), 4473 пациента выздоровели (330 за последние сутки). За сутки зафиксировано 483 новых случая.