В Одессе от коронавируса умерли врач-реаниматолог и директор школы

В Одессе от коронавируса умер врач одной из городских больниц. Об этом в Facebook сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый.

Умершему врачу-реаниматологу было 47 лет, он работал в городской больнице №10. "В этой больнице медики каждый день противостоят коронавирусу и спасают пациентов", – пишет Куцый.

Волонтер Екатерина Ножевникова в Facebook пишет, что умерший Максим Белинов был одним из контактных врачей, работавших с пациентом, у которого впоследствии обнаружили коронавирусом.

Врач пробыл на госпитализации неделю, но спасти его так и не удалось. На самоизоляции якобы находятся еще несколько коллег умершего реаниматолога.

Фото: usionline.com

Также в Одессе зафиксировали еще одну смерть от COVID-19: ушла из жизни 74-летняя директор школы Елена Масленко.

Издание Odessa.Online уточняет, что умершая была директором одесской школы. В клинику Инто-Сана с коронавирусом она попала 6 мая, на следующий день ее перевели городскую инфекционную больницу.

Фото: dumskaya.net

Всего за сутки в Одесской области коронавирус диагностировали у 12 пациентов. Таким образом, с начала эпидемии количество случаев инфицирования возросло до 746.

По данным Центра общественного здоровья, за прошедшие сутки по всей Украине зафиксировано 433 новых случая коронавируса, 17 человек умерли. Еще 210 пациентов выздоровели.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 16 мая в Украине выявили 528 новых случаев коронавирусной болезни. Таким образом, прирост новых случаев заражения увеличился: накануне было 483, за день до того – 422 новых случая.