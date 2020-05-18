Сутки на Донбассе: трое военнослужащих получили ранения
За прошедшие сутки, 17 мая, боевики восемь раз нарушили режим тишины в зоне Операции Объединенных сил. В результате вражеских обстрелов трое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Противник обстреливал украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы по позициям ВСУ фиксировались в районе Авдеевки (три раза), Водяное, Славное, Невельское, Пески и Новоалександровка.
Украинские военнослужащие своевременно реагировали на все вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям врага заставляли его отказаться от продолжения обстрелов. По данным разведки, 17 мая наши воины уничтожили двух российских наемников и еще двух ранили.
С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли.
Как ранее сообщал Фокус:
- С начала 2020 года на Донбассе в результате подрыва на минах погибли 12 гражданских. Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик.
- 13 мая возле Краматорска во время учений погибли двое военнослужащих - майор Андрей Суприган и сержарт Дмитрий Кузьменко.