Сутки на Донбассе: трое военнослужащих получили ранения

За прошедшие сутки, 17 мая, боевики восемь раз нарушили режим тишины в зоне Операции Объединенных сил. В результате вражеских обстрелов трое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Противник обстреливал украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы по позициям ВСУ фиксировались в районе Авдеевки (три раза), Водяное, Славное, Невельское, Пески и Новоалександровка.

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Украинские военнослужащие своевременно реагировали на все вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям врага заставляли его отказаться от продолжения обстрелов. По данным разведки, 17 мая наши воины уничтожили двух российских наемников и еще двух ранили.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли.

Как ранее сообщал Фокус:

С начала 2020 года на Донбассе в результате подрыва на минах погибли 12 гражданских. Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик.