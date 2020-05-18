Статистика коронавируса в Украине на 18 мая: 325 новых случаев инфицирования

Украина
Всего в Украине исследовано 232 899 образцов методом ПЦР

По состоянию на утро 18 мая в Украине подтверждено 18 616 случаев COVID-19, 5 276 человек выздоровели, 535 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 325 случаев, 160 человек выздоровели, 21 – умерли. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Всего в Украине исследовано 232 899 образцов методом ПЦР.

Заболели 1324 ребенка и 3650 медиков. На амбулаторном лечении находятся 12 745 человек, из них 1090 детей и 2988 медработников. Нуждались в госпитализации 5871 человек, из них 234 ребенка и 662 медика. В подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 240 человек, в том числе один ребенок и 21 медик.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 535 человек, из них 27 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте старше 50 лет (86%), среди заболевштих их доля 46%.

В целом 5276 пациентов уже выздоровели, в частности 1355 медработников, – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.

Ситуация с коронавирусом в регионах:

  • Винницкая обл. - 733 (386 выздоровели)
  • Волынская обл. - 625 (150)
  • Днепропетровская обл. - 843 (95)
  • Донецкая обл. - 131 (42)
  • Житомирская обл. - 564 (149)
  • Закарпатская обл. - 901 (189)
  • Запорожская обл. - 382 (185)
  • Ивано-Франковская обл. - 1221 (513)
  • Киев - 2321 (224)
  • Киевская обл. - 1224 (212)
  • Кировоградская обл. - 445 (319)
  • Луганская обл. - 42 (22)
  • Львовская обл. - 1066 (206)
  • Николаевская обл. - 262 (82)
  • Одесская обл. - 764 (60)
  • Полтавская обл. - 264 (189)
  • Ровенская обл. - 1167 (353)
  • Сумская обл. - 163 (89)
  • Тернопольская обл. - 1081 (599)
  • Харьковская обл. - 789 (147)
  • Херсонская обл. - 168 (126)
  • Хмельницкая обл. - 267 (67)
  • Черкасская обл. - 372 (207)
  • Черновицкая обл. - 2713 (634)
  • Черниговская обл. -108 (31).

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