Спортзалы и фитнес-клубы в Киеве откроют 22 мая, а ТРЦ – не ранее конца мая, – Кличко
В Киеве, при соблюдении регламентов и условий безопасности в отношении коронавируса, 22 мая ослабят ряд карантинных ограничений. В частности, начнут работать:
- промышленные рынки;
- крупные магазины площадью до 1000 кв.м;
- спортзалы и фитнес-центры, кроме бассейнов.
Об этом сказал на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
Киев готов с 25 мая возобновить работу метро, но для этого нужно решение правительства.
Торговые центры в столице нужно открывать только после возобновления работы метро и в случае улучшения эпидемической ситуации, считает Кличко.
"Большие торговые центры надо открывать после возобновления работы метро. Нужно понимать, что люди едут на работу на общественном транспорте, в частности – в большие ТЦ", – сказал он.
По словам мэра, в случае улучшения эпидемической ситуации в городе открытия торговых центров состоится после открытия метро, до конца мая.
Как ранее сообщал Фокус:
- На Левом берегу Киева, в районе Троещина очевидцы сняли километровую очередь на автобус, которая собралась в час пик.
- По состоянию на утро 18 мая в Украине подтверждено 18 616 случаев COVID-19, 5 276 человек выздоровели, 535 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 325 случаев, 160 человек выздоровели, 21 – умерли.