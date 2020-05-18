Только сидя и в масках. Минздрав подготовил правила пассажирских перевозок
Минздрав обнародовал проект рекомендаций относительно возобновления и условий пассажирских перевозок в общественном транспорте в период карантина. Документ размещен на сайте министерства.
Согласно проекту, все сотрудники компании-перевозчика перед началом работы обязаны измерить температуру. Люди с температурой выше 37,2 и с симптомами ОРЗ не будут допускаться к работе. Перед каждым рейсом транспорт должны дезинфицировать.
Водители и кондукторы обязаны носить маску или респиратор, это же касается и пассажиров. При возможности рекомендуется установить возле входов в транспортное средство спиртосодержащие антисептики.
В одном транспортном средстве максимальное количество пассажиров должно ровняться количеству сидячих мест. Для межобластных перевозок в области, где нет смягчения карантина, количество пассажиров не должно превышать 50% от числа сидячих мест.
Внутри автостанций можно находиться одному человеку на каждые 10 кв.м. Между персоналом и посетителями необходимо разместить защитные экраны. Посетители обязаны быть в масках или респираторах. Залы ожидания будут закрыты.
Кроме того, работники автостанции обязаны регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиками не реже одного раза за 3 часа, а также воздерживаться от контакта с лицами, которые имеют симптомы респираторных заболеваний.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава МОЗ Максим Степанов анонсировал новое смягчение карантина с 22 мая. В частности, планируется частично возобновить работу общественного транспорта.
- Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении призвал украинцев ответственно соблюдать карантин. По его словам, власти "хоть завтра" могут открыть метро, но это может привести к плачевным последствиям.
- Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что вУкраине не будет резких изменений относительно работы общественного транспорта до 22 мая. Большинство пассажиров сможет им пользоваться уже после этой даты.