Только сидя и в масках. Минздрав подготовил правила пассажирских перевозок

Минздрав обнародовал проект рекомендаций относительно возобновления и условий пассажирских перевозок в общественном транспорте в период карантина. Документ размещен на сайте министерства.

Согласно проекту, все сотрудники компании-перевозчика перед началом работы обязаны измерить температуру. Люди с температурой выше 37,2 и с симптомами ОРЗ не будут допускаться к работе. Перед каждым рейсом транспорт должны дезинфицировать.

Водители и кондукторы обязаны носить маску или респиратор, это же касается и пассажиров. При возможности рекомендуется установить возле входов в транспортное средство спиртосодержащие антисептики.

В одном транспортном средстве максимальное количество пассажиров должно ровняться количеству сидячих мест. Для межобластных перевозок в области, где нет смягчения карантина, количество пассажиров не должно превышать 50% от числа сидячих мест.

Внутри автостанций можно находиться одному человеку на каждые 10 кв.м. Между персоналом и посетителями необходимо разместить защитные экраны. Посетители обязаны быть в масках или респираторах. Залы ожидания будут закрыты.

Кроме того, работники автостанции обязаны регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиками не реже одного раза за 3 часа, а также воздерживаться от контакта с лицами, которые имеют симптомы респираторных заболеваний.

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