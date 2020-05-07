Криклий рассказал, как будет работать общественный транспорт после 22 мая
2020-05-07 11:57:35
При этом, точной даты открытия метро в Украине нет
В Украине не будет резких изменений относительно работы общественного транспорта до 22 мая. Большинство пассажиров сможет им пользоваться уже после этой даты.
Об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в "Сніданку з "1+1".
По его словам, из-за коронавируса и карантина транспорт будет работать в условиях новой реальности: обязательный масочный режим, температурный скрининг и дезинфекция.
"Если мы говорим о более широком круге, который сможет использовать общественный транспорт, то это уже после 22 мая. Однако можно отметить, что будет функционировать весь транспорт как в Украине, так и не в Украине в рамках новой реальности. То есть тотальный масочный режим, обязательные температурные проверки в местах большого скопления, постоянная дезинфекция", – отметил Криклий.
При этом он добавил, что точной даты открытия метро в Украине нет.
"Довольно трудно будет в метро на уровне вагонов контролировать, сколько людей зашло. Чтобы организовать этот процесс проверки и такого важного необходимого контроля, то это требует определенного времени и организации. Поэтому тоже на 22 мая еще точно никто не готов", – говорит Криклий.
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 апреля Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, хотя часть ограничений 11 мая все же снимут. По словам премьера Дениса Шмыгаля, с 11 мая карантин в более жестком виде может сохраниться в трех областях с наибольшем количеством инфицированных в рамках модели адаптивного карантина.
- Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что общественный транспорт в столице будет работать в ограниченном режиме, несмотря на ослабление карантинных мер.
- Метро в Украине могут запустить в конце июня – начале июля. Междугородний транспорт и внутренние поезда – в середине лета. Об этом на встрече с журналистами off the record (не под запись) рассказал замглавы ОП Кирилл Тимошенко.