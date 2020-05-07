Криклий рассказал, как будет работать общественный транспорт после 22 мая

При этом, точной даты открытия метро в Украине нет

В Украине не будет резких изменений относительно работы общественного транспорта до 22 мая. Большинство пассажиров сможет им пользоваться уже после этой даты.

Об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в "Сніданку з "1+1".

По его словам, из-за коронавируса и карантина транспорт будет работать в условиях новой реальности: обязательный масочный режим, температурный скрининг и дезинфекция.

"Если мы говорим о более широком круге, который сможет использовать общественный транспорт, то это уже после 22 мая. Однако можно отметить, что будет функционировать весь транспорт как в Украине, так и не в Украине в рамках новой реальности. То есть тотальный масочный режим, обязательные температурные проверки в местах большого скопления, постоянная дезинфекция", – отметил Криклий.

При этом он добавил, что точной даты открытия метро в Украине нет.

"Довольно трудно будет в метро на уровне вагонов контролировать, сколько людей зашло. Чтобы организовать этот процесс проверки и такого важного необходимого контроля, то это требует определенного времени и организации. Поэтому тоже на 22 мая еще точно никто не готов", – говорит Криклий.

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