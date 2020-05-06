Кличко рассказал, когда заработает общественный транспорт в обычном режиме
2020-05-06 12:58:00
Наземный общественный транспорт будет работать в ограниченном режиме до 22 мая, но количество маршрутов увеличат
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что общественный транспорт в столице будет работать в ограниченном режиме, несмотря на ослабление карантинных мер.
Об этом Кличко сказал на брифинге.
"Наземный общественный транспорт будет работать на первом этапе в ограниченном режиме. До 22 мая точно. Но мы увеличим количество маршрутов в те районы, которые сегодня мало охвачены. Увеличение маршрутов будет касаться электротранспорта. А бизнес, который начнет работу, должен решить вопрос с подвозом своих сотрудников к месту работы. Метро, как я неоднократно говорил, откроется по решению правительства. И это будет не сразу", – говорит он.
При этом, по словам мэра, Кабинет министров должен разрешить пригородное сообщение, как только начнется ослабление карантина.
"Пригородный транспорт правительство пообещало запустить в первую очередь, с началом послаблений", – заявил Кличко.
Отметим, на данный момент, транспорт работает по системе спецпропусков.
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 апреля Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, хотя часть ограничений 11 мая все же снимут.
- По словам премьера Дениса Шмыгаля, с 11 мая карантин в более жестком виде может сохраниться в трех областях с наибольшем количеством инфицированных в рамках модели адаптивного карантина.
- Шмыгаль также добавил, что в механизм "адаптивного карантина" будет использоваться в течение года с учетом ситуации с коронавирусом в отдельных регионах.
- По словам главы МОЗ Максима Степанова, если украинцы будут придерживаться рекомендаций и плана Минздрава, пика эпидемии можно будет избежать.
- В Минобразования также заявили, что из-за продления карантина до 22 мая учебный год в украинских школах завершится дистанционно.