СБУ изучает интервью Гиркина и Поклонской Гордону

Служба безопасности Украины изучает интервью журналиста Дмитрия Гордона с "экс-министром обороны ДНР" Игорем Гиркиным и "прокурором Крыма" Натальей Поклонской.

Об этом сообщили в СБУ, передает "Бабель".

"Изучаем", – ответили в СБУ на вопрос издания.

Гордон объяснил, что решил взять интервью у Гиркина, поскольку считает его символом и одним из главных действующих лиц войны на Донбассе.

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"Гиркин пришел на нашу землю не любоваться ее красотой и достопримечательностями, не помогать нам созидать и строить, а разрушать, убивать, нести хаос и раздор. Я хочу, чтобы люди во всем мире посмотрели это интервью и увидели, как путинская Россия, поставив перед собой цель захватить часть Украины, пришла к нам с огнем и мечом", – сказал журналист.

Как ранее сообщал Фокус: