Шмыгаль назвал дату, когда будет открыто метро
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что открыть метрополитен в Киеве, Днепре и Харькове планируют уже 25 мая. Но если позволит эпидемическая ситуация.
Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV.
"С 25 числа - мы берем еще время на техническую подготовку – правительство разрешит работу детских садов, а также работу метрополитена в тех местах, где позволит эпидемиологическая ситуация. Здесь уже будем работать с местными властями", – добавил Шмыгаль.
Работать смогут и отели – без работы ресторанов и бассейнов.
"Действие карантина будет продолжено, но мы переходим, как и обещали, к адаптивному карантину, поэтому с 22 числа уже будет принят ряд смягчений. Мы позволим движение городского и пригородного транспорта. Позволим проведения спортивных соревнований", – сказал Шмыгаль.
Премьер-министр прогнозирует возобновление авиасообщения в июне, межгородского сообщения – с 3-го этапа ослабления карантинных мер.
"Межгородское сообщение можно будет возобновить с 3 этапа... авиасообщение, в том числе международное, возобновится, вероятно, в июне. Но необходимо, чтобы возобновилось авиасообщение с теми странами, куда лететь, открыть аэропорты и не иметь куда вылететь – это не возобновление авиасообщения, необходимо понимать, какие страны также возобновят авиасообщение", – говорит премьер.
При этом, службы в храмах для прихожан можно разрешат проводить при условии не более одного человека на 10 кв. м религиозных сооружений.
По его словам, соответствующие решения будут приняты на заседании правительства 20 мая.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава МОЗ Максим Степанов анонсировал новое смягчение карантина с 22 мая. В частности, планируется частично возобновить работу общественного транспорта.
- Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении призвал украинцев ответственно соблюдать карантин. По его словам, власти "хоть завтра" могут открыть метро, но это может привести к плачевным последствиям.
- Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что вУкраине не будет резких изменений относительно работы общественного транспорта до 22 мая. Большинство пассажиров сможет им пользоваться уже после этой даты.