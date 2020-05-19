Украинские военные ликвидировали боевика на Донбассе

За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Объединенные силы для обеспечения полного контроля над ситуацией в районе проведения операции приняли необходимые меры огневого воздействия. Получив адекватный ответ от наших подразделений, противник прекратил обстрелы", – сказано в сообщении.

В штабе отметили, что несмотря на достигнутые договоренности, враг продолжает вооруженные провокации, в том числе и с применением запрещенного вооружения. В ответ на обстрелы украинские подразделения обороняющихся открывали огонь для прекращения агрессивных действий противника.

По данным разведки, 18 мая украинские воины уничтожили одного российского оккупанта.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Орехово открывали огонь из 120- и 82-мм минометов. Защитников Новотошковского враг обстрелял из минометов 120-мм калибра. В ответ украинские военнослужащие решительно применили дежурные огневые средства и прекратили вражеские провокации.

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