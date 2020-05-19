20 мая Зеленский проведет пресс-конференцию в парке возле Мариинского дворца
Президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию 20 мая.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Конференция начнется в 10:30 и пройдет в Мариинском дворце (парковая часть).
В анонсе сказано, что в связи с карантинными мероприятиями из-за COVID-19, количество представителей СМИ, которые смогут принять участие в мероприятии, будет ограниченной.
Пресс-конференция будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных страницах ОП.
Как ранее сообщал Фокус:
- Во время пресс-марафона президента Владимира Зеленского, который проходил в Kyiv Food Market, ему вручили грамоту от Национального реестра рекордов за самую "продолжительную пресс-конференцию в мире".
- В общей сложности, Зеленский общался с журналистами 14 часов.