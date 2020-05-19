20 мая Зеленский проведет пресс-конференцию в парке возле Мариинского дворца

Президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию 20 мая.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Конференция начнется в 10:30 и пройдет в Мариинском дворце (парковая часть).

В анонсе сказано, что в связи с карантинными мероприятиями из-за COVID-19, количество представителей СМИ, которые смогут принять участие в мероприятии, будет ограниченной.

Пресс-конференция будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных страницах ОП.

Как ранее сообщал Фокус: