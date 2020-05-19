В Киеве хотят повысить тариф на холодную воду – на 26% с 2021 года

"Киевводоканал" вынес на общественное обсуждение свое предложение о повышении тарифа на холодную воду в 2021 году. Предложения и замечания принимаются до 25 мая.

Коммунальное предприятие предлагает установить тариф в размере 27,35 грн (в т. ч. НДС 4,56 грн) за 1 куб. м, из них:

Читайте также: Жители многоэтажек будут платить за коммунальные услуги по индивидуальным договорам

14,74 грн (в т. ч. НДС 2,46 грн) за 1 куб. м водоснабжения;

12,61 грн (в т. ч. НДС 2,10 грн) за 1 куб. м водоотведения.

Эти предложения должен рассмотреть отраслевой регулятор – НКРЭКУ.

Напомним, что в начале этого года тариф на холодную воду в столице уже повышался на 10,4% и сейчас составляет 22,99 грн (в т. ч. НДС 3,832 грн) за 1 куб. м, из них:

13,440 грн (в т. ч. НДС 2,24 грн) за 1 куб. м водоснабжения;

9,552 грн (в т. ч. НДС 1,592 грн) за 1 куб. м водоотведения.

Таким образом, если предложение водоканала будет принято, то тариф вырастет на 26,35%.

Как ранее сообщал Фокус: