В Киеве хотят повысить тариф на холодную воду – на 26% с 2021 года
"Киевводоканал" вынес на общественное обсуждение свое предложение о повышении тарифа на холодную воду в 2021 году. Предложения и замечания принимаются до 25 мая.
Коммунальное предприятие предлагает установить тариф в размере 27,35 грн (в т. ч. НДС 4,56 грн) за 1 куб. м, из них:
- 14,74 грн (в т. ч. НДС 2,46 грн) за 1 куб. м водоснабжения;
- 12,61 грн (в т. ч. НДС 2,10 грн) за 1 куб. м водоотведения.
Эти предложения должен рассмотреть отраслевой регулятор – НКРЭКУ.
Напомним, что в начале этого года тариф на холодную воду в столице уже повышался на 10,4% и сейчас составляет 22,99 грн (в т. ч. НДС 3,832 грн) за 1 куб. м, из них:
- 13,440 грн (в т. ч. НДС 2,24 грн) за 1 куб. м водоснабжения;
- 9,552 грн (в т. ч. НДС 1,592 грн) за 1 куб. м водоотведения.
Таким образом, если предложение водоканала будет принято, то тариф вырастет на 26,35%.
Как ранее сообщал Фокус:
- Правительство уйдет в отставку, если не снизит коммунальные тарифы, – сказал в августе прошлого года президент Зеленский.
- Представитель президента в Кабмине заявил, что Зеленский не давал прямых обещаний снизить тарифы для населения.