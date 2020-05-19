Житель Кропивницкого подаст в суд на больницу за необходимость платить за лечение коронавируса

Житель Кропивницкого Анатолий Компаниец рассказал, что потратил на лечение от Covid-19 более 26 тысяч гривен, и теперь собирается судиться с больницей.

Об этом сообщает UA:Кропивницкий.

Компаниец заразился коронавирусом в конце марта, а выписан из больницы 22 апреля. По его словам, ему пришлось потратить 26 580 гривен на дополнительные лекарства.

"Когда перевели в реанимацию, заведующий отделением сказал: если есть деньги, будут лечить, а если нет извини, нас не обеспечивают на сегодня. Вату, шприцы с первого дня я начал закупать за свои деньги. Мне дали список, и друзья уже все закупили за мои деньги. За певый день реанимации у меня ушло 2800", – говорит Компаниец.

Теперь Компаниец планирует судиться с Центральной городской больницей.

Руководитель Центральной больницы утверждает, что препаратами для лечения коронавируса больница должна быть обеспечена.

"Более 2 млн потрачено на закупку лекарств для данной больницы", – отметил Александр Артюх.

В местном управлении здравоохранения сообщили, что не знают, почему Компаниец тратил на лечение свои деньги.

"Были единичные случаи недоразумения, просили заменить закупленные за бюджетные деньги препараты. Закупают только лекарства из Национального перечня лекарственных средств, утвержденного Минздравом. Если пациент хочет приобрести препарат, который не входит в него, он это делает за собственные деньги. Это не запрещено действующим законодательством", – говорит начальник городского управления здравоохранения Оксана Макарук.

Напомним, пациенты больницы в Подольске Одесской области рассказали, что лекарства от Covid-19 приходится покупать за своей счет, хотя они должны быть бесплатными.

17 мая глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что государство в полном объеме обеспечивает лечение больных Covid-19. Речь идет о предоставлении стационарной помощи в опорных больницах, экстренную медицинскую помощь больным Covid-19, работу мобильных бригад.

По его словам, лекарства, которые находятся в протоколе лечения Covid-19 – бесплатные.

Как ранее сообщал Фокус:

Кабмин из-за пандемии коронавируса и карантина принял постановление, которое вводит государственное регулирование цен путем декларирования изменения розничных цен на товары из утвержденного списка.