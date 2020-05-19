Болел три недели: в оккупированном Луганске от коронавируса умер главврач больницы
Во вторник, 19 мая, умер 48-летний главный врач Луганской городской многопрофильной больницы №4 Алексей Навроцкий, у которого был диагностирован коронавирус.
О смерти врача сообщила оккупационная администрация Луганска.
"Вирусная пневмония, вызванная коронавирусом нового типа. Боролись до последнего, что только ни делали, включая ИВЛ. Вчера ушел", – говорится в сообщении.
Как уточняет "Радіо Свобода", Навроцкий получил положительный тест 1 мая, заразились также его жена и ребенок, но на тот момент ход болезни у них был бессимптомным. Через три дня Навроцкого положили в реанимацию. Перед этим он заходил в палату с инфицированными коронавирусом без маски, когда между пациентами возникла конфликтная ситуация.
По словам "министра здравоохранения ЛНР" Наталии Пащенко, у главрача не было проблем со здоровьем.
"Заболел он три недели назад, и заболевание сразу протекало остро, с высокой температурой, и практически сразу осложнилось двусторонней тотальной пневмонией. Он находился на искусственной вентиляции легких, и по этой причине (пневмонии) он ушел из жизни", – отметила "министр".
Она добавила, что это четвертый подтвержденный случай смерти с коронавирусной инфекцией в ОРЛО.
"На сегодняшний момент с пневмониями у нас около 15 пациентов, из них пять пациентов – – кислородозависимые с пневмонией", – уточнила Пащенко.
В конце марта больницу с "инспекцией" посетил глава боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник. Экскурсию по больнице ему тогда проводил Навроцкий.
Как ранее сообщал Фокус:
- Луганским врачам, которые лечат больных COVID-19, предлагают ехать работать в Москву. В Москве им предлагают ставку в размере около 100 тыс. рублей (около 35 тыс. грн) и доплату. Размер доплаты варьируется в зависимости от должности: врачам – 80 тыс. рублей, медсестрам – 50 тыс. и санитарам – 30 тыс. (28, 18 и 11 тыс грн соответственно).
- 12 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заразился коронавирусом. Кроме того, COVID-19 заболела и его жена – Татьяна Навка.