Луганских врачей зовут в Москву бороться с COVID-19, – СМИ

По словам одного из медиков, такая работа оформляется как командировка с сохранением рабочего места. Тем не менее, многие отказываются ехать в Россию

Луганским врачам, которые лечат больных COVID-19, предлагают ехать работать в Москву. Об этом пишет проект Радио Свобода "Донбасс.Реалии", ссылаясь на одного из луганских медиков.

По его словам, в Москве предлагают ставку в размере около 100 тыс. рублей (около 35 тыс. грн) и доплату. Размер доплаты варьируется в зависимости от должности: врачам – 80 тыс. рублей, медсестрам – 50 тыс. и санитарам – 30 тыс. (28, 18 и 11 тыс грн соответственно).

"Оформляется командировка. Слышала о двух вариантах сроков – кто говорит, что на все лето, кто – на 2 месяца. За человеком сохраняется рабочее место. Но мало кто соглашается ехать. В целом, медики настроены очень скептически", – говорит один из медиков.

"По словам коллеги со скорой, кооторой предлагали, на скорой – другие цифры: надбавка около 25% от зп. Она говорит, что кидают – обещают золотые горы, а в реальности не платят. Поэтому она ехать не настроена", – рассказала также врач.

В то же время, есть и те, кто соглашается ехать в Москву, объясняя свои действиями потребностью в заработке. "Но, в основном, люди отказываются. Стоит еще вопрос риска и безопасности медиков", – добавила она.

Дело в том, что в Москве якобы не хватает средств защиты, и местным врачам приходится докупать их за свои средства. "Не знаю, соотвествует ли это реальности, но такое мнение среди наших врачей бытует", – рассказывает медик.

По состоянию на 17 мая, в России зафиксировано 281 752 случаев коронавируса при 2 631 летальных исходах. На Москву приходится 142 824 случаев инфицирования и 1503 смертей.

Как ранее сообщал Фокус:

12 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заразился коронавирусом. Кроме того, COVID-19 заболела и его жена – Татьяна Навка.

Ранее коронавирус диагностировали у премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Также заболели глава Минстроя Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков.