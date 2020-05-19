"Слуга народа" предлагает переименовать День защитника Украины: проект закона уже принят за основу
Верховная Рада приняла за основу законопроект №2325 о переименовании Дня защитника Украины, который празднуется 14 октября. "За" проголосовал 261 депутат.
Автор проекта закона – "слуга народа" Марина Бардина – считает что нынешнее названия праздника не полностью передает его суть, поэтому она предлагает переименовать его на "День защитников Украины".
Таким образом можно будет почтить не только мужчин, а и женщин, отмечает депутат.
Также Бардина добавила, что с просьбой переименовать праздник к ней обратилась Украинская ассоциация представителей правоохранительный огранов.
"Язык – важный код, через который формируется видение общества об истории, культуре и традициях своего народа. Поэтому употребление корректных названий позволяет адекватно отображать роль и женщин и мужчин в борьбе за независимость Украины", – говорится в пояснительной записке.
Как ранее сообщал Фокус:
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