ФГИ выставил на приватизацию бункер 1977 года. Начальная цена – 1,8 млн грн

Украина
Оборудование в бункере демонтировано. Сам он находится в неудовлетворительном состоянии, информации о земельном участке нет. Зарегистрировали бункер только 3 июня 2019 года

Фонд госимущества выставляет на торги бункер 1977 года, расположенный в селе Лесовка Ивано-Франковской области. Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

В 2002 году бункер площадью 2501,3 кв.м. забрали у военных и передали в управление Ивано-Франковской облгосадминистрации. 

"Оборудование демонтировано, информация о земельном участке отсуствует, договоры аренды отсутствуют. Сооружение находится в неудовлетворительном состоянии. Объект зарегистрирован 3 июня 2019 года", – говорят в Фонде госимущества.

Стартовая цена на торгах – 1,78 млн грн.

Как ранее сообщал Фокус: