"Л/ДНР" привели свои войска в боевую готовность и угрожают Киеву наступлением

Лидеры самопровозглашенных донбасских "республик" практически синхронно выступили с заявлениями, что перевели свои "вооруженные силы" в состояние боевой готовности и готовы начать наступление. Причиной этого решения названы обстрелы и провокации со стороны Объединенных сил.

Вечером 19 мая глава "ЛНР" Леонид Пасечник опубликовал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому с призывом прекратить обстрелы населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры.

«Хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с настоятельной просьбой принять меры к прекращению ничем не спровоцированных обстрелов нашей территории, предоставив при этом соответствующие гарантии безопасности для проведения ремонтных работ на критически важных объектах гражданской инфраструктуры. В случае продолжения подобных действий со стороны ВФУ, вы, Владимир Александрович, не оставите нам другого выбора, кроме как принять эффективные и решительные меры к тому, чтобы отодвинуть линию соприкосновения от указанной линии электропередачи", – заявил Пасечник.

Он сообщил, что отдал приказ о приведении в боевую готовность подразделений "Народной милиции".

В заявлении главы "ДНР" Дениса Пушилина, опубликованном утром 20 мая, говорится что "начиная с 1 мая ситуация на линии соприкосновения резко обострилась. Вооруженные силы Украины активно применяются запрещенные Минскими соглашениями вооружения, свыше 250 раз был нарушен режим прекращения огня".

В результате обстрелов, якобы среди мирных жителей есть убитые и раненые.

"Вместо разбирательств и привлечения виновных к ответственности представители официального Киева в Контактной группе отказываются от подписания конкретных мер контроля прекращения огня, а также от прямого взаимодействия в целях снижения напряженности на линии соприкосновения, фактически поощряя тем самым вооруженную агрессию", – сказал он.

Пушилин также заявил о приведении "Народной милиции" в боевую готовность.

Напомним, 16 мая глава "МИД ДНР" Наталья Никонорова фактически объявила ультиматум Киеву, сказав, что Украина должна или начать прямой диалог с Донбассом, или выйти из минских соглашений.

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