Минобразования опубликовало график проведения ВНО

Министерство образования и науки приняло решение о сроках проведения основной сессии внешнего независимого оценивания в 2020 году.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

Тестирование по украинскому языку и литературе пройдет 30 июня, по физике – 2 июля, по испанскому, немецкому, французскому языкам – 6 июля, по английскому языку – 7 июля, по истории Украины – 9 июля, по биологии – 13 июля, по географии – 15 июля.

До 4 июня зарегистрированные участники смогут загрузить из своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.

Информация о результатах основной сессии внешнего независимого оценивания по всем учебным предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 29 июля.

Дополнительная сессия ЗНО запланирована на 23 июля – 11 августа, а ее результаты будут размещены до 14 августа.

Напомним, Министерство образования и науки переносит начало вступительной кампании в ВУЗы на август.

Как ранее сообщал Фокус:

С 6 апреля для учеников 5-11 классов стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн" – уроки с 11 предметов, которые по расписанию транслируют украинские телеканалы и YouTube-канал Министерства образования и науки.

6 апреля почти треть зрителей утреннего эфира смотрела именно "Всеукраинскую школу онлайн".