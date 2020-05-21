Обучение в классах и дистанционно: в МОН рассказали, как будут работать школы с сентября

В новом учебном году в школах продолжат применять дистанционное обучение, на основе индивидуального подхода будет пройден тот материал, изучение которого по программе пришлось на период карантина. Об этом сказала и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий в программе "Завтрак с 1 + 1".

"Технологии дистанционного обучения будут больше использоваться в школе, думаю, мы перейдем к смешанному формату обучения. Будут сочетаться классно-урочная система и дистанционное обучения", – пояснила Мандзий.

До конца июня в школы будут направлены соответствующие рекомендации, чтобы учителя и школы могли спланировать структуру следующего учебного года.

"Будет и так называемое корректирующее обучение. Учителя выяснят, как ученики усвоили материал за период карантина. После этого, на индивидуальной основе для каждого класса и учителя предпримут корректирующие меры", – пояснила руководитель МОН.

Министерство не устанавливает сроки такой коррекции, но все-таки предполагает провести ее за сентябрь.

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