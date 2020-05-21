Власть Киева не даст повысить тарифы на холодную воду, – Кличко

Городская власть не позволит повышать тарифы на холодную воду и водоотвод. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сказал во время онлайн пресс-конференции.

"Мы не позволим повышать тарифы на холодную воду и водоотвод. В ситуации, когда Украина и Киев борются с пандемией, когда в стране действуют ограничения, повышать цену на жизненно необходимую услугу недопустимо", – заявил он.

Напомним, "Киевводоканал" вынес на общественное обсуждение свое предложение о повышении на 19% тарифов на холодную воду в 2021 году.

"Мы понимаем, что цена на услуги формируется из объективным расходов. В частности, стоимости электроэнергии, зарплаты персонала и других. Но мы должны учесть и платежеспособность людей, которая значительно снизилась из-за карантинных мероприятий", – подчеркнул Кличко.

Также мэр поблагодарил киевлян, которые демонстрируют высокую платежную дисциплину. В частности, за потребленную холодную воду уровень оплаты в городе сегодня около 90%.

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