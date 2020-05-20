Операторы будут меньше платить друг другу за межсетевые звонки и потому могут снизить тарифы
2020-05-20 15:55:00
С 2021 года может снизиться цена на межоператорские мобильные звонки
Национальная комиссия по регулированию в сфере связи и информатизации (НКРСИ) решила с 1 января 2021 года снизить на треть ставки интерконнекта, то есть размер платы операторов друг другу за межсетевые звонки. Ставки уменьшены с 0,12 до 0,08 грн/мин.
Это позволит снизить цены на звонки между мобильными операторами.
Такое решение было принято в связи с увеличением доли межоператорского трафика с 5,9% в 2017 году, до 15,4% в 2019 году.
Регулятор считает, что снижение ставок позволит операторам:
- уменьшить свои расходы при взаиморасчетах;
- увеличить объем межсетевого трафика;
- предложить потребителям более привлекательные тарифные планы, включающие звонки абонентам других операторов.
Потребители получат:
- возможность пользоваться увеличенными объемами пакетных минут на все виды телекоммуникационных услуг за ту же стоимость;
- уменьшение стоимости межсетевых звонков;
- отсутствие необходимости иметь несколько SIM-карт различных операторов телекоммуникаций и обращать внимание на сеть какого оператора необходимо звонить.
Напомним, Министерство цифровой трансформации сообщило, что мобильная связь 4G (LTE) доступна уже в 15 478 населенных пунктах страны. "Это более половины из общего количества. Но это в основном крупные и средние города и поселки, где проживает 82% населения. А вот до небольших населенных пунктов высокоскоростной мобильный интернет во многих случаях еще не добрался", – сказано в сообщении.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава НКРСИ заявлял, что в Украине в 2020 году может появиться связь 5G. По его словам, на данный момент анализируются частоты, которые могут быть использованы для 5G.
- Южная Корея первой в мире начала коммерческое использование сетей 5G. Это позволит обмениваться информацией в 20 раз, а в некоторых случаях, и в 100 раз быстрее, чем сети 4G.
- Пятый президент Петр Порошенко подписал указ, который позволяет запуск в Украине мобильной связи 5G.