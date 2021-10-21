В Украине хотят создать регулятор, отвечающий за качество связи и интернета

Создание новой структуры, по мнению Минцифры, будет полностью соответствовать европейским стандартам в области электронных коммуникаций.

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, который предусматривает создание нового регулятора, отвечающего за качество связи и интернета в Украине. Законопроект поддержали 240 народных депутатов. Об этом информирует официальный веб-портал Верховной Рады.

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Документ под номером №6055 предполагает создание Национальной комиссии, которая будет осуществлять регулирование в области электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и оказания услуг почтовой связи.

В результате ожидается значительное улучшение качества предоставляемых услуг операторами цифровых коммуникаций, которые работают на территории Украины.

Новое образование буде работать вместо НКРСИ (Национальной комиссия регулирования в сфере связи и информатизации), которое не соответствовало требованиям общеевропейских стандартов в этой сфере.

Согласно документу, комиссия будет независимой в принятии решений, а ее члены будут назначаться на конкурсной основе.

К полномочиям нового регулятора будут относиться:

определение населенных пунктов без интернета и мобильной связи и обеспечения их этими услугами;

осуществление государственного контроля за деятельностью операторов, провайдеров и поставщиков почтовых услуг;

урегулирование внесудебных споров между потребителями, операторами и провайдерами;

мониторинг качества электронных коммуникационных услуг.

В Минцифры отметили, что полномочия новой структуры будут полностью соответствовать европейским стандартам в этой сфере.

"Это создаст предпосылки для входа Украины в Единый европейский цифровой рынок, поскольку сфера электронных коммуникаций является основой для развития цифровых услуг", — подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось, что инженеры холдинга Alphabet разработали и испытали в Африке новейшую систему лазерной связи Project Taara. Во время испытаний на 5-километровом участке в Конго разработчикам удалось передать 700 ТБ данных в течение 20-ти дней.