В Україні хочуть створити регулятор, який відповідає за якість зв'язку й інтернету

Створення нової структури, на думку Мінцифри, повністю відповідатиме європейським стандартам в галузі електронних комунікацій.

Верховна Рада України взяла за основу законопроект, який передбачає створення нового регулятора, який відповідає за якість зв'язку й інтернету в Україні. Законопроект підтримали 240 народних депутатів. Про це інформує офіційний веб-портал Верховної Ради.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Документ під номером №6055 передбачає створення Національної комісії, яка здійснюватиме регулювання в області електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку.

В результаті очікується значне поліпшення якості послуг, що надаються операторами цифрових комунікацій, які працюють на території України.

Нове утворення буде працювати замість НКРЗІ (Національної комісії регулювання у сфері зв'язку та інформатизації), яке не відповідало вимогам загальноєвропейських стандартів у цій сфері.

Згідно з документом, комісія буде незалежною в прийнятті рішень, а її члени будуть призначатися на конкурсній основі.

До повноважень нового регулятора відноситимуться:

визначення населених пунктів без інтернету та мобільного зв'язку й забезпечення їх цими послугами;

здійснення державного контролю за діяльністю операторів, провайдерів і постачальників поштових послуг;

врегулювання позасудових суперечок між споживачами, операторами та провайдерами;

моніторинг якості електронних комунікаційних послуг.

У Мінцифри відзначили, що повноваження нової структури повністю відповідатимуть європейським стандартам у цій сфері.

"Це створить передумови для входження України в Єдиний європейський цифровий ринок, оскільки сфера електронних комунікацій є основою для розвитку цифрових послуг", — підкреслили в міністерстві.

Раніше повідомлялося, що інженери холдингу Alphabet розробили та випробували в Африці новітню систему лазерного зв'язку Project Taara. Під час випробувань на 5-кілометровій ділянці в Конго розробникам вдалося передати 700 ТБ даних протягом 20-ти днів.