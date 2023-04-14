Будет, как в ЕС: зачем украинцам роуминговый безвиз и вырастут ли тарифы мобильных операторов

Что означает присоединение Украины к роуминговому пространству ЕС, чем выгодно для пользователей услуг связи и какие шаги осталось предпринять для присоединения к европейской роуминг-зоне?

Related video

Клиентам украинских мобильных операторов обещают "роуминговый безвиз" с Евросоюзом. Уточним, что международным роумингом называют предоставление услуг сотовой связи в течение периода, когда абонент зарегистрирован в сети зарубежного оператора.

Как сообщил недавно премьер-министр Украины Денис Шмигаль, Кабмин утвердил документ, который позволит Украине заключить соглашение о присоединении к "роуминговому безвизу" с Европейским Союзом уже в 2023 году. По словам Шмыгаля, присоединение к роуминговому пространству ЕС — не просто упразднение платы за звонки, но и современные, прозрачные европейские правила в сфере телекоммуникаций.

Теперь стоит ответить на часто задаваемый вопрос, что такое роуминговый безвиз?

"С 2017 года в ЕС мобильные операторы не взимают с абонентов отдельную плату за услуги, предоставленные в других странах-членах ЕС. То есть услуги в международном роуминге предоставляются по тем же тарифам, что и в домашней сети", — объясняет Роман Химич, эксперт телекоммуникационного рынка.

Собеседник Фокуса уточняет, что такой режим обслуживания, известный как Roaming Like At Home (RLAH), ввели в следующих целях:

защиты прав потребителей, часто подвергавшихся чрезмерным и непрогнозируемым расходам, которые могли достигать десятков тысяч евро;

убрать очередные барьеры для создания единого рынка капитала, товаров и услуг.

То есть благодаря RLAH европейцы больше не должны ограничивать себя в использовании сотовой связи в любой точке Евросоюза. Но, как отмечает Химич, в ЕС отсутствие платы за роуминг не является безусловной обязанностью операторов — некоторые из них, особенно из Восточной Европы, доказали невозможность предоставлять роуминговые услуги на таких условиях и получили право на исключение из общего правила.

"От начала обсуждения до возможности пользоваться единым роумингом в Европе при наличии единого законодательного поля в ЕС процесс внедрения единой роуминговой зоны длился три года, — рассказал Фокусу Андрей Отрощенко, директор по маркетингу Vodafone Украина. — У нас нет единого законодательного поля, следовательно нам предстоит пройти путь многочисленных согласований: технических, юридических, коммерческих".

Диалог с Украиной о "роуминговом безвизе" стартовал после начала полномасштабного российского вторжения, когда на территорию ЕС от войны сбежали миллионы украинцев.

Диалог о роуминговом безвизе начался тогда, когда миллионы украинцев бежали в ЕС от войны Фото: Getty Images

Важно

Мы их теряем. Названо количество беженцев из Украины, которые не вернутся домой

"После начала войны и необходимости поддерживать в ЕС украинских беженцев, отечественные и европейские операторы при содействии Еврокомиссии реализовали "роуминговый безвиз" в определенных рамках, — продолжает Роман Химич. — Первые месяцы украинские SIM-карты обслуживались по домашним тарифам без ограничений. Но со временем украинские операторы были вынуждены несколько ограничить объем услуг, которые можно получить за границей без дополнительной оплаты”.

Роман Химич уточняет, что эти ограничения обусловлены экономическими факторами, ведь чтобы RLAH работал, взаиморасчеты между операторами должны находиться в определенных пределах, установленных законодательно. Потому что, по словам эксперта, украинцы за границей потребляют гораздо больше услуг, чем иностранцы в Украине и поэтому взаиморасчеты нуждаются во внешнем регулировании, иначе шансы достичь компромисса приближаются к нулю.

Интересно, что в вышеупомянутом сообщении Кабмина идет речь о том, что "в этом году эта сфера будет "пилотом" по полной юридической интеграции Украины во внутриевропейское регулирование".

"Соглашение между Украиной и Евросоюзом предусматривает интеграцию законодательства ЕС во многих отраслях и процессы адаптации проходят параллельно, чтобы Украина могла стать частью ЕС как можно скорее. Но поскольку регулятор телеком-сектора (НКЭК) достиг наибольшего прогресса в сотрудничестве с ЕС по адаптации украинского законодательства в сфере телекоммуникаций, правительство определило, что введение единого роумингового пространства будет пилотным направлением и примером для других отраслей экономики", — пояснили в пресс-службе компании "Киевстар".

"По сути, мы вместе создаем прецедент: страна, которая пока не является членом ЕС, присоединяется к единой роуминг-зоне Европейского Союза, — добавляет Андрей Отрощенко. — Это впервые не только для Украины, но и для ЕС. В результате появятся украинские тарифы, которые будут действовать и внутри Украины, и в Европе без каких-либо ограничений, условий или доплат".

Важно

Испания, Турция, Польша. Куда идут украинские бизнесы для развития и прибыли

По словам Романа Химича, со стороны операторов все готово и давно работает, остается решить исключительно регуляторные вопросы и детали взаиморасчетов между операторами Украины и ЕС.

"Для Киевстар дальнейшие шаги будут касаться больше технических и юридических вопросов, имеющих отношение к взаимодействию с европейскими операторами, – уточняют в пресс-службе компании "Киевстар". – Это пункты, которые не влияют прямо на формирование тарифов для клиентов, а могут повлиять, например, на правила информирования. Это также технические моменты, которые нуждаются в инвестициях и сейчас мы оцениваем, какие финансовые вложения будут необходимы дополнительно".

В "Киевстаре" уточняют, что дальнейшие изменения будут скорее техническими и юридическими, то есть будут больше влиять на межоператорское взаимодействие, а не на тарифы, а что касается рынка в целом, будет происходить выравнивание условий всех операторов к примерно одной механике.

"Пользователи смогут выбрать один из универсальных тарифов, который будет действовать в Украине и Европе, и пользоваться услугами связи в любой европейской стране так же как дома. Это будет удобно, ведь можно будет просто забыть о необходимости подключать роуминг", – продолжает Андрей Отрощенко.

Отрощенко добавляет, что для присоединения к единому роуминговому пространству с ЕС нужно выполнить ряд требований (юридического, технического и организационного характера) и этот процесс потребует от операторов дополнительных расходов. В компании Vodafon надеются пройти этот путь быстро, ведь стремительные изменения и работа в турбо-режиме уже стали привычными для украинцев.

Ранее Фокус сообщал, что мобильному телефону в апреле уже исполнилось 50 лет.