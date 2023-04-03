Мобильному телефону исполнилось 50 лет: самые прорывные изобретения от Motorola до 5G

Инженер Motorola Мартин Купер впервые позвонил по мобильному телефону в 1973 году. С тех пор аппараты пережили множество изменений и технологических революций.

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3 апреля 2023 года исполняется ровно 50 лет с момента первого звонка по мобильному телефону. Издание Sky News напомнило о том, как развивалась технология и чего она достигла за полвека.

История мобильных телефонов

В 1973 году инженер Motorola Мартин Купер впервые позвонил своему другу Джоэлу Беллу из конкурирующей компании AT&T, используя первую модель мобильного телефона, напоминающую огромный ботинок. Это был лишь прототип, на основе которого спустя 10 лет сделали первый коммерчески доступный "мобильник" — Motorola DynaTAC 8000X. Он стоил баснословные на то время $3995 (сегодня ценник бы составил $12 000), емкости аккумулятора хватало всего на полчаса разговора, а его зарядка занимала 10 часов.

В 1989 году Motorola выпустила революционную модель телефона под названием MicroTAC 9800X. Она стала намного компактнее предшественников и получила форм-фактор "раскладушки".

Мобильный телефон Motorola MicroTAC 9800X Фото: Скриншот

Но настоящей революцией в этой отрасли стал Simon от IBM — первый телефон с сенсорным экраном. Следующим прорывом стал выход Siemens S10 — первого телефона с цветным экраном, правда, он отображал лишь красный, зеленый и синий. Полноценный цветной экран появился лишь в 2001 году с выходом Sony Ericsson T68I.

Первым "мобильником" с возможностью выхода в Интернет стал Nokia 7110, и появился он в 1999 году, позволив владельцам читать новости, проверять электронную почту и скачивать рингтоны. В 2002 году Sharp J-SH04 вошел в историю как первый "камерафон" благодаря камере, расположенной на задней панели, к сожалению, он продавался только в Японии. В Европе встроенными камерами впервые смогли воспользоваться обладатели Nokia 7650, вышедшего в 2002 году.

Эпоха смартфонов

В январе 2007 году основатель компании Apple Стив Джобс представил первый iPhone, который появился на рынке в июне. Его инновационный сенсорный дисплей, покрывающий большую часть устройства, помог ему стать изобретением года по версии журнала Time.

В 2005 году Google купила операционную систему Android за $50 миллионов долларов — она кардинально изменила рынок телефонов и позволила компании конкурировать с Apple. Microsoft, Nokia и другие пытались "протолкнуть" свои системы, но они не получили такой же популярности, оставшись на задворках истории.

Первый телефон на базе Android появился в 2008 году: HTC G1. Модель получила и сенсорный экран, и выдвижную полноразмерную клавиатуру в стиле BlackBerry. В 2010 году Google выпустила смартфон Nexus, который получил самый "свежий" Android — он первым устанавливал все обновления операционной системы, как только они выходили. Бренд Nexus в 2016 году заменил Pixel.

Как развивалась мобильная связь

В 1979 в Японии представили первую в мире широкодоступную сотовую сеть 1G, которая работала только в автомобилях из-за подключения к аккумулятору. В 1985 году первый мобильный звонок совершили в Великобритании в коммерческой сети Vodafone.

В 1991 году появилась Глобальная система мобильной связи (GSM) и европейский стандарт 2G — благодаря ей абоненты смогли обмениваться друг с другом SMS-сообщениями. Первое такое сообщение британский инженер Нил Папворт отправил в 1992 году с компьютера на телефон Orbitel 901. Вскоре финская компания Nokia выпустила свой первую модель телефона 1011, который сделал мобильную связь еще доступнее, во всяком случае, для Великобритании.

В 2003 году запустили стандарт мобильного интернета 3G, который оказался в разы быстрее 2G (42 мБит/с против 384 кБит/с). Он позволил владельцам телефонов совершать видеозвонки, скачивать приложения и многое другое, что до того было возможным только на компьютерах. Следующим шагом стал запуск в 2009 году 4G-сети, сделавшей Интернет-связь на смартфонах почти такой же быстрой, как и на комьютерах. В 2019 году в мире начали развертывать 5G, но процесс еще далек от завершения.

Революцией в сфере связи стало появление мессенджера WhatsApp 2009 году. Приложение стало самой популярной в мире платформой для обмена сообщениями и сохраняет этот статус до сих пор. В 2010 году появилось приложение Instagram, предназначенное для публикации фотографий. Быстрый рост популярности обратил на соцсеть внимание корпорации Facebook, которая решила купить стартап за $1 мрд в 2012 году. В 2014 году Facebook купила и WhatsApp.

Недавно эксперты предсказали, что через 10 лет смартфоны могут исчезнуть. Вероятнее всего, их заменят устройства нового типа, более компактные и многофункциональные.