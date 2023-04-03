Мобільному телефону виповнилося 50 років: проривні винаходи від Motorola до 5G

Інженер Motorola Мартін Купер вперше зателефонував мобільним телефоном у 1973 році. З того часу апарати пережили безліч змін та технологічних революцій.

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3 квітня 2023 року виповнюється рівно 50 років з моменту першого дзвінка по мобільному телефону. Видання Sky News нагадало про те, як розвивалася технологія і чого вона досягла за півстоліття.

Історія мобільних телефонів

У 1973 році інженер Motorola Мартін Купер вперше зателефонував своєму другові Джоелу Беллу з конкуруючої компанії AT&T, використовуючи першу модель мобільного телефону, що нагадує величезний черевик. Це був лише прототип, на основі якого через 10 років зробили перший комерційно доступний "мобільник" — Motorola DynaTAC 8000X. Він коштував нечувані на той час $3995 (сьогодні цінник би склав $12 000), місткості акумулятора вистачало всього на півгодини розмови, а його зарядка займала 10 годин.

В 1989 Motorola випустила революційну модель телефону під назвою MicroTAC 9800X. Вона стала набагато компактнішою за попередників і отримала форм-фактор "розкладачки".

Мобільний телефон Motorola MicroTAC 9800X Фото: Скріншот

Але справжньою революцією у цій галузі став Simon від IBM – перший телефон із сенсорним екраном. Наступним проривом став вихід Siemens S10 – першого телефону з кольоровим екраном, щоправда, він відображав лише червоний, зелений та синій. Повноцінний кольоровий екран з'явився лише 2001 року з виходом Sony Ericsson T68I.

Першим "мобільником" із можливістю виходу в Інтернет став Nokia 7110, і з'явився він у 1999 році, дозволивши власникам читати новини, перевіряти електронну пошту та завантажувати рингтони. У 2002 році Sharp J-SH04 увійшов в історію як перший "камерофон" завдяки камері, розташованій на задній панелі, на жаль, він продавався тільки в Японії. У Європі вбудованими камерами вперше змогли скористатися власники Nokia 7650, що вийшов 2002 року.

Епоха смартфонів

У січні 2007 року засновник компанії Apple Стів Джобс представив перший iPhone, який з'явився на ринку у червні. Його інноваційний сенсорний дисплей, що покриває більшу частину пристрою, допоміг йому стати винаходом року за версією журналу Time.

2005 року Google купила операційну систему Android за $50 мільйонів доларів — вона кардинально змінила ринок телефонів і дозволила компанії конкурувати з Apple. Microsoft, Nokia та інші намагалися "проштовхнути" свої системи, але вони не набули такої ж популярності і залишилися на задвірках історії.

Перший телефон на базі Android з'явився у 2008 році: HTC G1. Модель отримала і сенсорний екран, і повнорозмірну висувну клавіатуру в стилі BlackBerry. У 2010 році Google випустила смартфон Nexus, який отримав найсвіжіший Android — він першим встановлював всі оновлення операційної системи, як тільки вони виходили. Бренд Nexus у 2016 році замінив Pixel.

Як розвивався мобільний зв'язок

У 1979 році в Японії представили першу у світі широкодоступну стільникову мережу 1G, яка працювала тільки в автомобілях через підключення до акумулятора. У 1985 році перший мобільний дзвінок здійснили у Великій Британії в комерційній мережі Vodafone.

У 1991 році з'явилася Глобальна система мобільного зв'язку (GSM) та європейський стандарт 2G – завдяки їй абоненти змогли обмінюватися один з одним SMS-повідомленнями. Перше таке повідомлення британський інженер Ніл Папворт відправив у 1992 році з комп'ютера на телефон Orbitel 901. Незабаром фінська компанія Nokia випустила свою першу модель телефону 1011, який зробив мобільний зв'язок ще доступнішим, принаймні для Великобританії.

У 2003 році запустили стандарт мобільного інтернету 3G, який виявився в рази швидше за 2G (42 мБіт/с проти 384 кБіт/с). Він дозволив власникам телефонів здійснювати відеодзвінки, завантажувати програми та багато іншого, що до того було можливим лише на комп'ютерах. Наступним кроком став запуск у 2009 році 4G-мережі, що зробила інтернет-зв'язок на смартфонах майже таким же швидким, як і на комп'ютерах. У 2019 році у світі почали розгортати 5G, але процес ще далекий від завершення.

Революцією у сфері зв'язку стала поява месенджера WhatsApp 2009 року. Програма стала найпопулярнішою у світі платформою для обміну повідомленнями та зберігає цей статус досі. У 2010 році з'явилася програма Instagram, призначена для публікації фотографій. Швидке зростання популярності звернуло на соцмережу увагу корпорації Facebook, яка вирішила купити стартап за $1 мрд у 2012 році. У 2014 році Facebook купила і WhatsApp.

Нещодавно експерти передбачили, що через 10 років смартфони можуть зникнути. Найімовірніше, їх замінять пристрої нового типу, більш компактні та багатофункціональні.