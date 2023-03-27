Через 10 років смартфони можуть зникнути: експерти про те, що чекає на гаджети в майбутньому

Інші пристрої зможуть замінити смартфони, або ж вони будуть настільки простими, що будь-хто зможе зібрати їх із різних деталей.

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Смартфони неодноразово змінювали свої форм-фактори та еволюціонували з "рацій" до елегантних, плоских, блискучих "панельок". Про те, як виглядатимуть смартфони через 10 років, розповіло видання wired.com.

Тоні Фаделл, директор Build Collective, вважає, що зображення стане соковитішим і яскравішим, чому посприяють дисплеї нового типу. "Щільність пікселів буде дійсно великою, і постане питання, що ще можна заховати під дисплеєм?", — ділиться експерт.

Тоні також вважає, що зв'язок між пікселями (зображенням), процесором і графічними ядрами буде повністю зашифрований. Це допоможе у встановленні автентичності запису відео або фото і, як наслідок, дасть можливість визначити, що перед вами — діпфейк або оригінальний необроблений контент.

Фахівець відмітив тренд на збільшення обчислювальної потужності, а також висловив думку про те, що гарнітура стане багатофункціональною. Користувачам не доведеться гортати або друкувати на тачскріні — вони зможуть віддавати команди і бачити результат на екрані: надрукований текст, записані голосові повідомлення або відео.

Засновниця стартапу LittleBits Айя Бдейр вважає, що смартфони зможуть… зникнути, точніше, — "розчинитися". Айя звертає увагу читачів на те, що вже сьогодні існують пристрої, здатні замінити телефон. Наприклад, "розумні" годинники, смарт-окуляри, навушники, "розумні" браслети. І, можливо, таких гаджетів буде більше.

"Периферійні пристрої стануть важливішими, ніж сам смартфон", — каже Бдейр.

Еріка Голл, співзасновниця Mule Design, сказала, що, на її думку, смартфон буде схожий на автомобіль, який дуже вдало вписався в наше життя, зробивши його комфортнішим. Усе наше життя, наголошує вона, крутиться навколо машин. Але чи став автомобіль більш орієнтованим на людину або "етичним" за 100 років? Ні. Він просто став менш небезпечним для пасажирів.

"Зі смартфоном буде так само: в якийсь момент він стане рудиментарним, і безумовно на рівні ОС або додатків будуть функції, що допомагатимуть ідентифікувати контент, створений ШІ", — додала Еріка.

Кайл Вінс, співзасновник і генеральний директор iFixit, сподівається, що будь-який користувач у майбутньому зможе самостійно відремонтувати свій смартфон, не вдаючись до послуг фахівців. Це говорить про те, що архітектура телефону буде максимально простою. Пристрій матиме модульну конструкцію, коли екран, чип, акумулятор, камеру можна буде замінити так само легко, як ми міняємо один пазл на інший.

Раніше ми повідомляли про те, що російський смартфон AYYA T1 виявився нікому не потрібним. Єдину випущену партію в 5000 штук не розпродали — купили лише п'яту частину і без того скромного тиражу.