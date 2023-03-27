Через 10 лет смартфоны могут исчезнуть: эксперты о том, что ждет гаджеты в будущем

Другие устройства смогут заменить смартфоны, или же они будут настолько простыми, что любой сможет собрать их из разных деталей.

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Смартфоны неоднократно меняли свои форм-факторы и эволюционировали с "раций" до элегантных, плоских, блестящих "панелек". О том, как будут выглядеть смартфоны через 10 лет, рассказало издание wired.com.

Тони Фаделл, директор Build Collective, считает, что изображение станет сочнее и ярче, чему поспособствуют дисплеи нового типа. "Плотность пикселей будет действительно велика, и встанет вопрос, что еще можно спрятать под дисплеем?", — делится эксперт.

Тони также полагает, что связь между пикселями (изображением), процессором и графическими ядрами будет полностью зашифрована. Это поможет в установлении подлинности записи видео или фото и, как следствие, даст возможность определить, что перед вами — дипфейк или оригинальный необработанный контент.

Специалист отметил тренд на увеличение вычислительной мощности, а также высказал мнение о том, что гарнитура станет многофункциональной. Пользователям не придется скроллить или печатать на тачскрине — они смогут отдавать команды и видеть результат на экране: напечатанный текст, записанные голосовые сообщения или видео.

Основательница стартапа LittleBits Айя Бдейр полагает, что смартфоны смогут… исчезнуть, вернее, — "раствориться". Айя обращает внимание читателей на то, что уже сегодня существуют устройства, способные заменить телефон. Например, "умные" часы, смарт-очки, наушники, "умные" браслеты. И, возможно, таких гаджетов будет больше.

"Периферийные устройства станут более важными, чем сам смартфон", — говорит Бдейр.

Эрика Холл, соучредительница Mule Design, сказала, что, по ее мнению, смартфон будет похож на автомобиль, который очень удачно вписался в нашу жизнь, сделав ее комфортнее. Вся наша жизнь, подчеркивает она, вертится вокруг машин. Но стал ли автомобиль более ориентированным на человека или "этичным" за 100 лет? Нет. Он просто стал менее опасным для пассажиров.

"Со смартфоном будет так же: в какой-то момент он станет рудиментарным, и определенно на уровне ОС или приложений будут функции, помогающие идентифицировать контент, созданный ИИ", — добавила Эрика.

Кайл Винс, соучредитель и генеральный директор iFixit, надеется, что любой пользователь в будущем сможет самостоятельно отремонтировать свой смартфон, не прибегая к услугам специалистов. Это говорит о том, что архитектура телефона будет максимально простой. Устройство будет иметь модульную конструкцию, когда экран, чип, аккумулятор, камеру можно будет заменить так же легко, как мы меняем один паззл на другой.

Ранее мы сообщали о том, что российский смартфон AYYA T1 оказался никому не нужен. Единственная выпущенная партия в 5000 штук не была распродана — купили только пятую часть и без того скромного тиража.