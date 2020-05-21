Пускать будут всех, но в масках. Как в Киеве будет работать метро после 25 мая

Метро в Киеве будет работать с 25 мая в обычном режиме без изменений в графике. Спецпропусков не будет, об этом агентству "РБК-Украина" сообщила пресс-секретарь метрополитена Наталья Макогон.

"Планируется восстановление подземки в обычном режиме с оплатой проезда, согласно тарифам. Что касается других мероприятий для пассажиров, то мы будем информировать о необходимости соблюдения дистанции. На станциях в вестибюлях размещены обозначения и информационные материалы. Также рекомендуем людям не пренебрегать перчатками", – сказала она.

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Пропускать в метро будут всех, а контролировать дистанцию ​​пассажиры будут самостоятельно.

Работники Нацполиции и муниципальная стража будут следить, чтобы люди не заходили в метро без масок.

Напомним, после возобновления работы в метро в Киеве планируют в течении месяца завершить переход на оплату проезда электронными средствами и билетами с QR-кодом.

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