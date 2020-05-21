Пускать будут всех, но в масках. Как в Киеве будет работать метро после 25 мая
Метро в Киеве будет работать с 25 мая в обычном режиме без изменений в графике. Спецпропусков не будет, об этом агентству "РБК-Украина" сообщила пресс-секретарь метрополитена Наталья Макогон.
"Планируется восстановление подземки в обычном режиме с оплатой проезда, согласно тарифам. Что касается других мероприятий для пассажиров, то мы будем информировать о необходимости соблюдения дистанции. На станциях в вестибюлях размещены обозначения и информационные материалы. Также рекомендуем людям не пренебрегать перчатками", – сказала она.
Пропускать в метро будут всех, а контролировать дистанцию пассажиры будут самостоятельно.
Работники Нацполиции и муниципальная стража будут следить, чтобы люди не заходили в метро без масок.
Напомним, после возобновления работы в метро в Киеве планируют в течении месяца завершить переход на оплату проезда электронными средствами и билетами с QR-кодом.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Киеве с 23 мая заработает наземный общественный транспорт, а 25 мая состоится запуск метро. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.
- 20 мая Кабинет министров решил продлить карантин по коронавирусу до 22 июня, но со смягчением с 22 мая. С 22 мая в Украине будет действовать адаптивный карантин. С 22 мая разрешаются регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом, разрешается работа гостиниц, проведение спортивных соревнований без зрителей и богослужений с прихожанами. С 25 мая можно будет открыть метро и детские сады.