После запуска метро в Киеве проезд еще месяц можно будет оплачивать жетонами
2020-05-19 09:41:19
В наземном транспорте бумажный билет можно будет купить у кондуктора до 1 июля
После возобновления работы в метро в Киеве планируют в течении месяца завершить переход на оплату проезда электронными средствами и билетами с QR-кодом. Об этом говорится в официальном сообщении Киевского метрополитена.
Оплатить проезд на турникетах можно будет:
- KyivSmardCard;
- Картой метро (до 31.03.2021)
- бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы (на желтых турникетах);
- мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay;
- мобильным приложением KyivSmartСard;
- разовыми билетами с QR-кодом (бумажным или электронным).
В течение месяца со дня запуска метро можно будет использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета.
Пассажиры льготных категорий города для прохода в метро должны использовать Карточку киевлянина. Общегосударственные льготники – предъявлять оригинал соответствующего удостоверения.
В наземном общественном транспорте оплата будет осуществляться с помощью KyivSmartCard, разового билета с QR-кодом (бумажного или электронного) или бесконтактной банковской карточки любой платежной системы. Однако, до 1 июля можно будет приобрести билет и у кондуктора.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что запуск метро в Киеве, Днепре и Харькове планируют 25 мая – если позволит эпидемическая ситуация.
Власти столицы планировали полный переход транспорта на е-билет с 1 ноября 2019 года, однако перенесли этот срок на 1 апреля 2020 года. Однако в связи с карантином и закрытием метро этот срок снова перенесли.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава МОЗ Максим Степанов анонсировал новое смягчение карантина с 22 мая. В том числе, планируется частично возобновить работу общественного транспорта.
- Президент Владимир Зеленский призвал украинцев ответственно соблюдать карантин. По его словам, власти "хоть завтра" могут открыть метро, но это может привести к плачевным последствиям.
- Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что вУкраине не будет резких изменений относительно работы общественного транспорта до 22 мая. Большинство пассажиров сможет им пользоваться уже после этой даты.