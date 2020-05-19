После запуска метро в Киеве проезд еще месяц можно будет оплачивать жетонами

В наземном транспорте бумажный билет можно будет купить у кондуктора до 1 июля

После возобновления работы в метро в Киеве планируют в течении месяца завершить переход на оплату проезда электронными средствами и билетами с QR-кодом. Об этом говорится в официальном сообщении Киевского метрополитена.

Оплатить проезд на турникетах можно будет:

KyivSmardCard;

Картой метро (до 31.03.2021)

бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы (на желтых турникетах);

мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay;

мобильным приложением KyivSmartСard;

разовыми билетами с QR-кодом (бумажным или электронным).

В течение месяца со дня запуска метро можно будет использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета.

Пассажиры льготных категорий города для прохода в метро должны использовать Карточку киевлянина. Общегосударственные льготники – предъявлять оригинал соответствующего удостоверения.

В наземном общественном транспорте оплата будет осуществляться с помощью KyivSmartCard, разового билета с QR-кодом (бумажного или электронного) или бесконтактной банковской карточки любой платежной системы. Однако, до 1 июля можно будет приобрести билет и у кондуктора.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что запуск метро в Киеве, Днепре и Харькове планируют 25 мая – если позволит эпидемическая ситуация.

Власти столицы планировали полный переход транспорта на е-билет с 1 ноября 2019 года, однако перенесли этот срок на 1 апреля 2020 года. Однако в связи с карантином и закрытием метро этот срок снова перенесли.

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