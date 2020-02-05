Конец эпохи жетонов. Опубликован список станций метро, где продаются Kyiv Smart Card

2020-02-05 12:48:36

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Новые проездные можно купить на 24 станциях

Киевский метрополитен опубликовал список станций, на которых продаются Kyiv Smart Card. С их помощью можно оплатить проезд в метро и наземном коммунальном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

На красной линии Kyiv Smart Card продаются на 11 станциях.

  1. Академгородов (выход к проспекту Палладина и улице Ефремова)
  2. Житомирская
  3. Берестейская
  4. Университет
  5. Театральная
  6. Хрещатик
  7. Арсенальная
  8. Днепр
  9. Гидропарк
  10. Дарница
  11. Лесная (выход к ТЦ "Дарынок").

На синей линии – на 10 станциях:

  1. Героев Днепра
  2. Почайна (выход к проспекту Степана Бандеры)
  3. Тараса Шевченко
  4. Майдна Независимости
  5. Площадь Льва Толстого
  6. Дворец "Украина"
  7. Лыбидская
  8. Голосеевская
  9. Выставочный центр
  10. Теремки

На зеленой линии – на 3 станциях

  1. Сырец
  2. Осокорки 1
  3. Харьковская 2

Продажа проездных карт метро на этих станциях прекращена. Kyiv Smart Card стоит 50 грн.

В столичном метрополитене также напомнили, что последний день оплаты проезда жетонами – 31 марта. Карты для оплаты метро (зеленого цвета) с 1 апреля перестанут пополняться, но оплатить ими проезд можно будет до 31 марта 20201 года.

В столичном метрополитене также напомнили, что последний день оплаты проезда жетонами – 31 марта. Карты для оплаты метро (зеленого цвета) с 1 апреля перестанут пополняться, но записанные на них поездки можно будет использовать до 31 марта 20201 года.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Ранее глава наблюдательного совета ПАО "Киевметрострой" Олег Токарев говорил, что сроки завершения стоительсвта метро в сторону Виноградаря откладываются на год. По словам главного инженера строительства метро на Виноградарь Евгения Шатайкина, отставание от графика составляет 7-8 месяцев.

 

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