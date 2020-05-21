Начальница отделения госбанка украла с карт клиентов 1 млн гривен
Прокуратура Киева сообщила начальнице центрального отделения госбанка о подозрении в завладении средствами 19 клиентов в сумме более одного миллиона гривен.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
По данным следствия, подозреваемая вместе с другими сотрудниками отделения, используя чужой логин и пароль, получили доступ к автоматизированной банковской системе и без ведома клиентов банка меняли информацию, которая обрабатывается в системе.
В результате злоумышленники создавали официальные банковские документы и проводили фиктивные операции по снятию наличных с карточных счетов клиентов банка.
После этого деньги передавали начальнице отделения, которая распоряжалась ими по своему усмотрению.
Ее действия правоохранители квалифицировали по ч. 3 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
В рамках следствия будет дана правовая оценка действиям других работников банка, которые были привлечены к хищении средств.
Кроме того, проверяется информация о возможном хищении еще 9 млн гривен начальницей этого отделения.
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