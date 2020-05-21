Азербайджан прислал в Украину 23 тонны гумпомощи: маски, защитные костюмы и термометры

Азербайджан предоставил Украине гуманитарную помощь в рамках противодействия распространению коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Груз из Баку прибыл в международный аэропорт "Борисполь" 21 мая. Его встречал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Гуманитарный груз общим весом 23 тонны, в частности, включает: 100 тысяч медицинских масок, 5 тысяч защитных комбинезонов, а также бесконтактные термометры, дезинфекторы и другое медицинское оборудование.

Договоренность о предоставлении указанной гуманитарной помощи была достигнута по результатам телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента Азербайджана Ильхама Алиева, состоявшегося 26 марта 2020 года.

Также в пресс-службе сообщили, что по случаю Всемирного дня вышиванки Владимир и Елена Зеленские передали Алиеву и Мехрибан Алиевой украинские вышивынки.

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