Новые вольеры и туалеты: столичный зоопарк откроют для посетителей 23 мая

С субботы, 23 мая, в Киеве будет открыт зоопарк, в котором закончили первый этап реконструкции.

Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко и показал видео, как теперь выглядит киевский зоопарк.

"С завтрашнего дня, с 23 мая, будет готов встретить гостей и киевский зоопарк. В нем завершили первую очередь реконструкции. И теперь большая часть территории зоопарка выглядит совсем по-другому. Новая входная группа с хорошей площадью и новыми помещениями. Общественные туалеты, медпункт. Обустроили современный универсальный вольер для животных и птиц", – рассказал Кличко.

Также, по словам мэра, сегодня в зоопарке продолжается строительство нового приматника. А за средства инвесторов, в новом помещении у входа, обустроят океанариум и фудкорты.

Кроме того, продолжается строительство большого паркинга для посетителей: на 500 автомобилей. Его планируют открыть в июле.

Уточняется, что работать зоопарк будет с соблюдением санитарных норм и мер безопасности. Без маски вход в зоопарк будет запрещен. Посетителям будут измерять температуру.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине с 22 мая вступил в силу адаптивный карантин, который будет действовать как минимум до 22 июня. Часть карантинных ограничений разрешается отменить в регионах, которые соответствуют трем критериям.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что украинцы будут жить в режиме "мягких шагов" выхода из карантина до получения вакцины против коронавируса и эффективных методов лечения.