Расстрел под Житомиром: среди погибших трое нацгвардейцев, которые недавно вернулись из ООС

Трое из семи погибших во время стрельбы в Житомирской области, являются военнослужащими Нацгвардии, которые недавно вернулись из зоны ООС.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии.

Погиб военнослужащий Бригады быстрого реагирования старший сержант Вульчин В. С., а также двое военнослужащих воинской части 3066 младший сержант Мамиченко В. Л. и старший солдат Москалец А. В.

Военнослужащие находились в отпуске после длительного пребывания на ротации в районе проведения ООС. Так, старший сержант Вульчин 8 месяцев находился на фронте и только вернулся оттуда.

"Пройдя бои на Светлодарской дуге, где каждый день смерть дышала ему в спину, трагедия подкралась на мирной земле. Он был застрелен во сне, когда был на заслуженном отдыхе со своими друзьями", – сообщили в Бригаде быстрого реагирования Нацгвардии.

Как ранее сообщал Фокус:

В ночь на 22 мая в селе Новоселица Житомирской области арендатор пруда расстрелял семерых человек, с которым перед этим распивал спиртные напитки. По словам замглавы Антона Геращенко, около часа ночи, арендатор пруда, профессиональный охотник, "на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений", начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки "ИЖ".