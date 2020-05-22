Иностранные спецслужбы пытаются расшатать ситуацию в Одесской области, – Баканов

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что иностранные спецслужбы пытаются расшатать ситуацию в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Одесская область – самый большой по территории регион Украины. Многонациональный, с большой протяжностью границ, мощным морскими торговыми портами и серьезным экономическим потенциалом. И мы отлично знаем, как иностранные спецслужбы пытаются расшатать ситуацию в Одесской области. Но им это не удастся. СБУ успешно противодействует таким попыткам и будет делать это и дальше", – говорит Баканов.

По его словам, особенности области возлагают на сотрудников СБУ дополнительную ответственность за сохранение мира и безопасности.

"Не стоит забывать отдельные события, которые происходили в Одессе, начиная с 2014 года. Поэтому наша контрразведка должна быть тут на высочайшем уровне", – говорит Баканов.

Как ранее сообщал Фокус:

2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

В 2017 году экс-заместитель начальника управления МВД в Одесской области, фигурант "дела 2 мая" Дмитрий Фучеджи получил гражданство Российской Федерации.