Статистика коронавируса в Украине на 24 мая: 406 новых случаев за сутки

В Украине за минувшие сутки коронавирус обнаружили в 406 человек, таким образом общее количество инфицированных выросло до 20 986. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья МОЗ.

За все время пандемии в стране заболели 1530 детей и 4 069 медработников.

Всего в Украине умели 617 пациентов (12 за последние сутки), 7108 - выздоровели (179 за последние сутки).

Больше всего зараженных за сутки обнаружили в Черновицкой области (64), Ровенской (49) и Киеве (54).

Статистика коронавируса по регионам:

Винницкая обл. - 889 зараженных (472 выздоровели)

Волынская обл. - 771 (182 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 869 (191 выздоровел)

Донецкая обл. - 143 (57 выздоровели)

Житомирская обл. - 626 (284 выздоровели)

Закарпатская обл. - 1061 (265 выздоровели)

Запорожская обл. - 410 (226 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1277 (637 выздоровели)

г. Киев - 2623 (358 выздоровели)

Киевская обл. - 1419 (291 выздоровели)

Кировоградская обл. - 473 (358 выздоровели)

Луганская обл. - 43 (34 выздоровели)

Львовская обл. - 1333 (276 выздоровели)

Николаевская обл. - 280 (117 выздоровели)

Одесская обл. - 827 (128 выздоровели)

Полтавская обл. - 266 (235 выздоровели)

Ровенская обл. - 1417 (561 выздоровел)

Сумская обл. - 166 (112 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1115 (778 выздоровели)

Харьковская обл. - 910 (208 выздоровели)

Херсонская обл. - 177 (139 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 346 (99 выздоровели)

Черкасская обл. - 388 (256 выздоровели)

Черновицкая обл. - 3028 (798 выздоровели)

Черниговская обл. - 129 (46 выздоровели).

Напомним, за сутки 22 мая в Украине подтвердили 432 новых случая и 17 смертей. Выздоровели 344 пациента.

Как ранее сообщал Фокус:

С 22 мая Украина перешла на модель адаптивного карантина (ослабление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии ТЭБ и ЧС).