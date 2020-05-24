Статистика коронавируса в Украине на 24 мая: 406 новых случаев за сутки
2020-05-24 10:18:27
Выздоровели за сутки только 179 человек
В Украине за минувшие сутки коронавирус обнаружили в 406 человек, таким образом общее количество инфицированных выросло до 20 986. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья МОЗ.
За все время пандемии в стране заболели 1530 детей и 4 069 медработников.
Всего в Украине умели 617 пациентов (12 за последние сутки), 7108 - выздоровели (179 за последние сутки).
Больше всего зараженных за сутки обнаружили в Черновицкой области (64), Ровенской (49) и Киеве (54).
Статистика коронавируса по регионам:
- Винницкая обл. - 889 зараженных (472 выздоровели)
- Волынская обл. - 771 (182 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 869 (191 выздоровел)
- Донецкая обл. - 143 (57 выздоровели)
- Житомирская обл. - 626 (284 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 1061 (265 выздоровели)
- Запорожская обл. - 410 (226 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 1277 (637 выздоровели)
- г. Киев - 2623 (358 выздоровели)
- Киевская обл. - 1419 (291 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 473 (358 выздоровели)
- Луганская обл. - 43 (34 выздоровели)
- Львовская обл. - 1333 (276 выздоровели)
- Николаевская обл. - 280 (117 выздоровели)
- Одесская обл. - 827 (128 выздоровели)
- Полтавская обл. - 266 (235 выздоровели)
- Ровенская обл. - 1417 (561 выздоровел)
- Сумская обл. - 166 (112 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 1115 (778 выздоровели)
- Харьковская обл. - 910 (208 выздоровели)
- Херсонская обл. - 177 (139 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 346 (99 выздоровели)
- Черкасская обл. - 388 (256 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 3028 (798 выздоровели)
- Черниговская обл. - 129 (46 выздоровели).
Напомним, за сутки 22 мая в Украине подтвердили 432 новых случая и 17 смертей. Выздоровели 344 пациента.
Как ранее сообщал Фокус:
- С 22 мая Украина перешла на модель адаптивного карантина (ослабление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии ТЭБ и ЧС).
- Глава МВД Арсен Аваков заявил, что украинцы будут жить в режиме "мягких шагов" выхода из карантина до получения вакцины против коронавируса и эффективных методов лечения.
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