Статистика коронавируса в Украине на 23 мая: заражены 4 тысячи медиков
2020-05-23 09:36:00
Всего в стране исследовано 277 712 образцов методом ПЦР.
По состоянию на утро 23 мая в Украине подтверждено 20 580 случаев COVID-19, из них 6 929 выздоровели, 605 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 432 случая (сутки назад их было 442).
Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ.
Всего в стране исследовано 277 712 образцов методом ПЦР.
Заболели 1494 ребенка и 4000 медиков. На амбулаторном лечении 14 141 пациент, из них 1244 детей и 3268 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6439 человек, из них 250 детей и 732 медика. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 256 человек, в том числе один ребенок и 22 медика.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 605 человек, из них 28 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте старше 50 лет.
6929 пациентов уже выздоровели, в том числе 1766 медработников – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.
Ситуация с коронавирусом в регионах:
- Винницкая обл. - 853 заболевших (465 выздоровели)
- Волынская обл. - 759 (182 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 865 (188 выздоровели)
- Донецкая обл. - 143 (57 выздоровели)
- Житомирская обл. - 618 (284 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 1042 (263 выздоровели)
- Запорожская обл. - 403 (226 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 1274 (625 выздоровели)
- Киев - 2569 (351 выздоровели)
- Киевская обл. - 1375 (275 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 466 (356 выздоровели)
- Луганская обл. - 43 (33 выздоровели)
- Львовская обл. - 1285 (259 выздоровели)
- Николаевская обл. - 280 (117 выздоровели)
- Одесская обл. - 821 (120 выздоровели)
- Полтавская обл. - 266 (219 выздоровели)
- Ровенская обл. - 1368 (543 выздоровели)
- Сумская обл. - 166 (112 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 1108 (758 выздоровели)
- Харьковская обл. - 892 (208 выздоровели)
- Херсонская обл. - 177 (139 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 329 (89 выздоровели)
- Черкасская обл. - 387 (232 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 2964 (782 выздоровели)
- Черниговская обл. - 127 (46 выздоровели).
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине с 22 мая вступил в силу адаптивный карантин, который будет действовать как минимум до 22 июня. Часть карантинных ограничений разрешается отменить в регионах, которые соответствуют трем критериям.
- По состоянию на 22 мая Киев и 11 областей не готовы к смягчению карантина. Об этом свидетельствуют данные о готовности регионов ко второму этапу смягчения карантина, опубликованные на сайте МОЗ. Однако после персчета сделаных ПЦР-тестов, трем областям все же разрешили смягчить карантин.