Гору Поп Иван в Карпатах засыпало снегом

На одной из самых высоких гор украинских Карпат Поп Иван снова выпал снег. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

По данным поста, температура воздуха на горе составляет + 2° С, из-за метели существенно ограничена видимость.

Популярная среди туристов гора Поп Иван достигает 2028 м в высоту. Это третья по высоте гора в Украине после Говерлы и Бребенескула. Поп Иван расположен на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

В тоже время в Донецкой области возле села Яцковка (Краснолиманский район) выпал сильный град.

Фото: Facebook / Алекандр Белименко

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что в ближайшие дни в Украине сохранится холодная погода Кроме того, 25 мая в большинстве областей ожидаются дожди. Небольшое потепление произойдет 27 мая, а "настоящее тепло придет" придет между 1 и 7 июня.

Как ранее сообщал Фокус:

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида считает, что 2020 год с высокой вероятностью станет самым жарким в истории Украине, и погода принесет нам новые рекорды.