Гору Поп Иван в Карпатах засыпало снегом
На одной из самых высоких гор украинских Карпат Поп Иван снова выпал снег. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.
По данным поста, температура воздуха на горе составляет + 2° С, из-за метели существенно ограничена видимость.
Популярная среди туристов гора Поп Иван достигает 2028 м в высоту. Это третья по высоте гора в Украине после Говерлы и Бребенескула. Поп Иван расположен на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
В тоже время в Донецкой области возле села Яцковка (Краснолиманский район) выпал сильный град.
Фото: Facebook / Алекандр Белименко
Синоптик Наталья Диденко сообщает, что в ближайшие дни в Украине сохранится холодная погода Кроме того, 25 мая в большинстве областей ожидаются дожди. Небольшое потепление произойдет 27 мая, а "настоящее тепло придет" придет между 1 и 7 июня.
Как ранее сообщал Фокус:
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