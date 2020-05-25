Министерство энергетики и защиты окружающей среды будет разделено, – Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины будет разделено на два ведомства.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Разделение министерства и создание должности профильного министра экологии – это в повестке дня", – сообщил Шмыгаль.
Он считает, что вопросом экологии должен заниматься профессиональный эколог.
"Для меня было странным, когда я попал на первые заседания Кабинета министров, когда министр энергетики сначала докладывал о положении дел в атомной энергетике, затем – угольная отрасль, а потом – о краснокнижных растениях и вылове мотыля. С тех пор я стал сторонником того, что экологией должен заниматься профессиональный эколог, которому это близко и который этим живет", – заявил Шмыгаль.
Как ранее сообщал Фокус:
- 16 мая Кабмин назначил исполняющего обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды – Ольгу Буславец.
- 7 мая Госбюро расследований открыло уголовное дело по факту возможных неправомерных действий Минэнерго, которые привели к снижению производственных мощностей "Энергоатома".