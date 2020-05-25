Во Львове запустили ИФА-тестирование на антитела к коронавирусу сотрудников больницы скорой помощи

Во Львове начали проводить ИФА-тесты на антитела к Covid-19 сотрудникам больницы скорой помощи.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый на своей странице в Facebook.

"Первые ИФА-тесты (иммуноферментный анализ) уже делают медработникам больницы скорой помощи. Этот вид тестирования позволяет выявить наличие антител в организме человека и узнать, болел ли он коронавирусом", – сообщил мэр.

По его словам, аппараты для таких исследований уже есть в лабораториях городских больниц и поликлиник, это существенно увеличит массовость тестирования во Львове.

Также Садовый отметил, что на сегодня во Львовской области зафиксировано 37 летальных случаев. Сегодня утром от осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 64-летняя врач-анестезиолог, передает Zaxid.net.

Отметим, регулярное тестирование должны были ввести для медработников, а также для тех, кто задействован в мероприятиях по ограничению распространения коронавируса на этой неделе, но пока такое происходит во Львове.

Иммуноферментный анализ (ИФА) — это метод лабораторной диагностики, основанный на реакции "антиген-антитело", который позволяет выявить вещества белковой природы (в том числе ферменты, вирусы, фрагменты бактерий и другие компоненты биологических жидкостей).

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