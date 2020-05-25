В Киеве мужчина насиловал своего 13-летнего крестника и продавал видео в Сети
В Киеве избрали меру пресечения 28-летнему жителю Волынской области, который систематически насиловал своего 13-летнего крестника, снимал это на видео и продавал отснятые материалы в Сети. Об этом сообщают в прокуратуре города Киева.
Отмечается, что 28-летний мужчина "пользовался беспомощным положением мальчика". По месту жительства фигуранта были проведены обыски и найдена компьютерная техника и мобильные телефоны с порнографическими материалами с участием ребенка.
По факту инцидента завели производства по ч. 4 ст. 301 (изготовление и сбыт материалов порнографического характера) и ч. 3 ст. 153 (сексуальное насилие по отношению к несовершеннолетнему) Уголовного кодекса Украины.
Фото: Киевская прокуратура
По ходатайству Киевской местной прокуратуры № 4 мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток. Следственные и процессуальные действия продолжаются. Устанавливается другие лица, причастные к совершению этих преступлений, - сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Злоумышленнику грозит от 10 до 12 лет лишения свободы.
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