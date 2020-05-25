Киево-Печерская лавра снова открыта для прихожан после карантина
В Киево-Печерской лавре с понедельника, 25 мая, отменили карантин.
Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП.
Вход в монастырь не охраняется представителями полиции.
"Жизнедеятельность Лавры происходит в соответствии с теми нормами, которые определены Кабинетом министров. В частности его решением о проведении богослужений во время второго этапа ослабления карантина с 22 мая при обязательном соблюдении дистанции между верующими. На каждые 10 квадратных метров должны присутствовать не более 1 человека", – сказано в сообщении.
Лавра была закрыта на карантин с 13 апреля после вспышки коронавируса среди священнослужителей.
Как ранее сообщал Фокус:
- 12 апреля от "продолжительной болезни" умер архимандрит Киев-Печерской лавры Нектарий. По данным СМИ, он был подключен к аппарату ИВЛ, но коронавирус у него якобы не подтвердился. Позже скончался второй монах из Лавры.
- Также в Александровскую больницу, по данным СМИ, был госпитализирован наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел. Раньше он сдавал тест на коронавирус, но его результаты не сообщали. В пресс-службе лавры сообщили, что он находился в обычной палате, а температура была в пределах нормы.