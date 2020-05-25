Киево-Печерская лавра снова открыта для прихожан после карантина

В Киево-Печерской лавре с понедельника, 25 мая, отменили карантин.

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП.

Вход в монастырь не охраняется представителями полиции.

"Жизнедеятельность Лавры происходит в соответствии с теми нормами, которые определены Кабинетом министров. В частности его решением о проведении богослужений во время второго этапа ослабления карантина с 22 мая при обязательном соблюдении дистанции между верующими. На каждые 10 квадратных метров должны присутствовать не более 1 человека", – сказано в сообщении.

Лавра была закрыта на карантин с 13 апреля после вспышки коронавируса среди священнослужителей.

Как ранее сообщал Фокус:

12 апреля от "продолжительной болезни" умер архимандрит Киев-Печерской лавры Нектарий. По данным СМИ, он был подключен к аппарату ИВЛ, но коронавирус у него якобы не подтвердился. Позже скончался второй монах из Лавры.